«Наполи» намерен заплатить € 100 млн за двух игроков «Лилля»

Итальянский «Наполи» планирует усилиться футболистами «Лилля» Габриэлем и Виктором Осименом, сообщает Football Italiа. По информации источника, неаполитанский клуб намерен заплатить за обоих футболистов в общей сложности € 100 млн.
22-летний защитник Габриэл оценивается в € 30 млн. В итальянской команде его рассматривают в качестве замены близкому к уходу из клуба Калиду Кулибали.
За нападающего Осимена «Наполи» придётся заплатить € 70 млн. Сообщается, что условия трансфера форварда, в отличие от Габриэла, на данный момент ещё не согласованы, клубу предстоит договориться с нигерийцем о личном контракте.
Ранее СМИ сообщали, что в услугах Осимена заинтересованы английские клубы «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». На его счету 13 голов в 27 матчах завершённого сезона Лиги 1.
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