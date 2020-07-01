Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Наполи» намерен заплатить € 100 млн за двух игроков «Лилля»

«Наполи» намерен заплатить € 100 млн за двух игроков «Лилля»
Футбол / Италия 0

Итальянский «Наполи» планирует усилиться футболистами «Лилля» Габриэлем и Виктором Осименом, сообщает Football Italiа. По информации источника, неаполитанский клуб намерен заплатить за обоих футболистов в общей сложности € 100 млн.

22-летний защитник Габриэл оценивается в € 30 млн. В итальянской команде его рассматривают в качестве замены близкому к уходу из клуба Калиду Кулибали.

За нападающего Осимена «Наполи» придётся заплатить € 70 млн. Сообщается, что условия трансфера форварда, в отличие от Габриэла, на данный момент ещё не согласованы, клубу предстоит договориться с нигерийцем о личном контракте.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах Осимена заинтересованы английские клубы «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». На его счету 13 голов в 27 матчах завершённого сезона Лиги 1.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020