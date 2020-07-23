Августиняк: не рад, что сезон закончился матчем с «Локомотивом». Думал, будет финал Кубка

Полузащитник «Урала» Рафал Августиняк подвёл итоги сезона для команды из Екатеринбурга.

«Я думаю, что мы не заслужили поражения в матче с „Локомотивом“. Мы хорошо играли и могли сыграть вничью, как минимум. Во втором тайме мы могли забить, ведь имели пять-шесть голевых моментов! Игра бы перевернулась, и мы могли бы победить.



Я не рад, что сезон для нас закончился матчем с «Локомотивом». Думал, что у нас будет ещё игра в финале Кубка. Но в футболе ты не каждый раз выигрываешь. Очень огорчен, что мы проиграли «Химкам». Через несколько дней в нашем городе будет финал, а нас там не будет. От этого я злой.



Хочу сказать болельщикам „Урала“, что следующий сезон будет лучше этого», — приводит слова игрока пресс-служба клуба.