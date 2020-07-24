Тьяго Силва: я не хотел уходить из «ПСЖ». Это не моё решение

Бразильский защитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва прокомментировал уход из клуба по окончании сезона.

«Это особенный момент для меня. Болельщики спросили, могу ли я остаться, но это не моё решение. Сейчас не время говорить об этом. У нас будет время поговорить об этом позже. Я не хотел уходить, но решение уже принято. Я уважаю и буду уважать этот выбор до конца. Больше никаких разговоров о моём будущем», — приводит слова Силвы Goal.

Бразилец отыграет за «ПСЖ» в матчах Лиги чемпионов, а затем покинет клуб, так как его контракт закончится по окончании сезона.

Силва перешёл в «ПСЖ» летом 2012 года из «Милана». Сумма трансфера составила € 42 млн. В составе парижского клуба футболист провёл 310 матчей, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач. С парижанами он шесть раз становился чемпионом Франции.