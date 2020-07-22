Тьяго Силва попрощался с фанатами «ПСЖ»

Бразильский защитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва провёл свой последний домашний матч за французский клуб.

Силва вышел в стартовом составе парижан в товарищеском матче с «Селтиком» (4:0) и был заменён в перерыве. По окончании матча бразилец попрощался с фанатами «Пари Сен-Жермен».

Фотографии можно посмотреть в «твиттере» «ПСЖ».

Бразилец отыграет за «ПСЖ» в матчах Лиги чемпионов, а затем покинет клуб, так как его контракт закончится по окончании сезона.

Силва перешёл в «ПСЖ» летом 2012 года из «Милана». Сумма трансфера составила € 42 млн. В составе парижского клуба футболист провёл 310 матчей, забил 17 голов и отдал пять результативных передач. С парижанами он шесть раз становился чемпионом Франции.