Тьяго Силва попрощался с фанатами «ПСЖ»
Бразильский защитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва провёл свой последний домашний матч за французский клуб.
Силва вышел в стартовом составе парижан в товарищеском матче с «Селтиком» (4:0) и был заменён в перерыве. По окончании матча бразилец попрощался с фанатами «Пари Сен-Жермен».
Фотографии можно посмотреть в «твиттере» «ПСЖ».
Бразилец отыграет за «ПСЖ» в матчах Лиги чемпионов, а затем покинет клуб, так как его контракт закончится по окончании сезона.
Силва перешёл в «ПСЖ» летом 2012 года из «Милана». Сумма трансфера составила € 42 млн. В составе парижского клуба футболист провёл 310 матчей, забил 17 голов и отдал пять результативных передач. С парижанами он шесть раз становился чемпионом Франции.
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- 22 июля 2020
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