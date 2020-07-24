Йорди Круифф покинул пост тренера сборной Эквадора, не проведя с ней ни одного матча

Йорди Круифф, сын легендарного голландского футболиста Йохана Круиффа, покинул пост главного тренера сборной Эквадора, сообщается на официальном сайте национальной федерации футбола.



Специалист возглавил команду в начале января этого года, подписав трёхлетний контракт. Дебютным матчем Круиффа во главе сборной Эквадора должна была стать встреча с Аргентиной, назначенная на 26 марта. Однако весной в мире началась пандемия коронавируса, из-за которой сезон был приостановлен. С момента назначения Йорди не провёл с командой ни одного матча и даже ни одной тренировки. Более того, с тех пор он ни разу не прилетал в Эквадор, чем вызвал серьёзную критику в стране. Круифф должен был наконец прибыть в Южную Америку на прошлой неделе, но этого не произошло, и федерация решила с ним расстаться.



Последним местом работы Круиффа перед сборной Эквадора был китайский клуб «Чунцин Лифань», который он покинул в середине декабря прошлого года. Круифф работал ассистентом наставника в «Валлетте», занимал пост спортивного директора в кипрском АЕКе, а также возглавлял «Маккаби» из Тель-Авива.