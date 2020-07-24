«Уфа» объявила об уходе Андрея Козлова

«Уфа» на официальном сайте объявила об уходе нападающего Андрея Козлова. 31-летний футболист покинул команду в связи с истечением срока действия контракта.



«Уфа» благодарит Андрея за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!» — говорится в сообщении пресс-службы уфимской команды.



Козлов перешёл в «Уфу» из «Оренбурга» летом 2019 года. В сезоне-2019/2020 нападающий принял участие в 18 матчах за уфимскую команду во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Форвард также выступал за «Уфу» в сезоне-2011/2012.

«Уфа» набрала 38 очков в 30 матчах и заняла девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал «Зенит».