«Уфа» объявила об уходе Андрея Козлова
«Уфа» на официальном сайте объявила об уходе нападающего Андрея Козлова. 31-летний футболист покинул команду в связи с истечением срока действия контракта.
«Уфа» благодарит Андрея за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!» — говорится в сообщении пресс-службы уфимской команды.
Козлов перешёл в «Уфу» из «Оренбурга» летом 2019 года. В сезоне-2019/2020 нападающий принял участие в 18 матчах за уфимскую команду во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Форвард также выступал за «Уфу» в сезоне-2011/2012.
«Уфа» набрала 38 очков в 30 матчах и заняла девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал «Зенит».
- 24 июля 2020
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