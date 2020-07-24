«ПСЖ» не ожидает, что «Барселона» будет пытаться купить Неймара этим летом

Руководство «Пари Сен-Жермен» уверено, что нападающий Неймар не покинет клуб этим летом. Парижане также оптимистично настроены относительно переговоров о продлении контракта с бразильцем, сообщает Sport.es.

Главным претендентом на Неймара считается «Барселона», за которую он выступал с 2013 по 2017 год. Форвард хочет вернуться в каталонский клуб, однако сине-гранатовые из-за финансовых потерь, вызванных пандемией коронавируса, скорее всего, не смогут позволить себе этот трансфер.

«Барселона» до сих пор не делала «ПСЖ» предложений о приобретении бразильца. Боссы действующих чемпионов Франции уверены, что каталонцы не будут пытаться купить их футболиста этим летом.

Переговоры о продлении сотрудничества между Неймаром и «ПСЖ» зависят от выступления команды в Лиге чемпионов.