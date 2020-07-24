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Sky Sports: «Манчестер Юнайтед» не продлит аренды Санчеса и Смоллинга

Sky Sports: «Манчестер Юнайтед» не продлит аренды Санчеса и Смоллинга
Футбол / Англия 0

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение не продлевать арендные соглашения защитника Криса Смоллинга и форварда Алексиса Санчеса. Оба игрока в августе вернутся в стан манкунианцев, сообщает Sky Sports.

В летнее трансферное окно 2019 года Санчеса арендовал миланский «Интер», а Смоллинга — «Рома». Итальянские клубы хотят выкупить футболистов, но их не устраивают финансовые запросы «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» отказались продлить арендные соглашения своих игроков, поскольку планируют их продать. Таким образом, Смоллинг и Санчес вернутся в «Манчестер Юнайтед» по окончании последнего тура Серии А. Это означает, что они не смогут помочь итальянским командам в Лиге Европы, которая будет доиграна в августе.

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