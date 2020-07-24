«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с «Баварией» о трансфере Кингсли Комана

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах вингера мюнхенской «Баварии» Кингсли Комана. Руководство «красных дьяволов» уже провело переговоры о трансфере 24-летнего француза, сообщает The Athletic.

Контракт Комана с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 40 млн.

Ожидается, что Кингсли будет не против сменить команду, учитывая приход в стан действующих чемпионов Германии Лероя Зане, который играет на его позиции.

В сезоне-2019/2020 Коман забил семь мячей и отдал семь результативных передач в 35 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что в приобретении футболиста «Баварии» заинтересованы мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».