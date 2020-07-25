Адам Лаллана трогательно попрощался с «Ливерпулем»

Полузащитник Адам Лаллана попрощался с «Ливерпулем».
«Ничего, кроме любви и признательности за последние шесть лет. Благодарен удивительным людям, которые заставили меня здесь чувствовать себя как дома. Болельщикам за то, что они приняли меня и заставили почувствовать себя одним из них. Персоналу мирового уровня, без которого ни одно из наших достижений не было бы возможным. Я не могу найти слова, чтобы воздать должное за то, как много они значат для меня. Брендану Роджерсу я всегда буду благодарен за то, что он предоставил мне честь представлять этот клуб. Юргену Клоппу, он даже лучше чем футбольный тренер. Моим товарищам по команде, они мои братья. Я почувствовал себя самым счастливым парнем в игре. Джордан Хендерсон, мой лучший друг! Никто не заслуживает успеха больше, чем этот парень. Это значит, что всё должно быть на его стороне. И моей семье, моей жене и детям, моей маме, папе и сестре, моей «команде». Они сделали хорошие времена лучше, а тяжёлые времена терпимыми. Я так благодарен за то, что был частью этого особенного места. А теперь перейдём к следующему приключению», — написал Лаллана в своём «инстаграме».
Адам Лаллана перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона» за € 31 млн.
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