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Джанлуиджи Доннарумма: горд быть капитаном «Милана»

Джанлуиджи Доннарумма: горд быть капитаном «Милана»
Футбол / Италия 0

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал результат матча 36-го тура итальянской Серии А с «Аталантой» (1:1).

«Знали, что столкнёмся с отличной командой. Хотели победить любой ценой, но исход встречи всё равно неплохой. Мы действовали компактно, хорошо подготовились. „Милан“ проделал серьёзную работу, но не сумел взять три очка. К счастью, получилось отразить пенальти. Наша цель — завершить сезон на пятом месте. Будем биться до последнего. Посмотрим, что произойдёт дальше.

Очень жаль, что Романьоли получил травму. Он мой хороший друг и прекрасный капитан. Надеюсь, что он скоро вернётся на поле, но я горд быть капитаном «Милана», — приводит слова Доннаруммы Sky Sport Italia.

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