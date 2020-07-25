Хави заразился коронавирусом
Главный тренер катарского клуба «Аль-Садд» Хави Эрнандес заразился коронавирусом.
«Результат теста на коронавирус оказался положительным. К счастью, я в полном порядке, но, следуя протоколу, буду находиться на самоизоляции, пока не вылечусь. Вернусь к привычному графику и буду работать с огромным желанием, как только врачи позволят мне это сделать. Обнимаю всех, и до скорой встречи на футбольных полях!» — написал Хави на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, Хави недавно продлил контракт с катарским «Аль-Саддом», который он возглавляет с 2019 года. Договор содержит опцию, позволяющую 40-летнему испанскому специалисту уйти в «Барселону». Хави является воспитанником академии каталонского клуба.
- 25 июля 2020
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