Евгений Ловчев: Деян Ловрен в «Зените»? У нас в «Спартаке» был там какой-то Квинси Овусу

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на золотой дубль «Зенита», а также прокомментировал возможный переход в стан сине-бело-голубых защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена.

«Всё забудется, а останется строчка — золотой дубль «Зенита» в такой-то сезон. «Зенит» ли только виноват, что не может проявить себя в Лиге чемпионов? Это такой чемпионат у нас. Конечно, команде что-то не достает. Сейчас у них сложилась тройка нападающих. Дзюба — продавить, Азмун — убежать, Малком — обыграть. Но когда мы говорим про Оздоева, Ерохина и т. д., то здесь все равно надо укреплять состав.

Ловрен? У нас в «Спартаке» был там какой-то Квинси Овусу, быстрый нападающий. Из «Арсенала» пришел, а там практически не играл. А этот 20 с небольшим игр сыграл. Да, хороший, но нам нужны не хорошие, а лучшие для того, чтобы Лигу чемпионов выигрывать», — приводит слова Ловчева «Матч-ТВ».

В середине июля «Чемпионат» первым сообщил, что Ловрен близок к переходу в «Зенит». Сумма трансфера должна составить € 12 млн.



Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором 1 результативной передачи, а также получил 1 жёлтую карточку.