«Динамо» и «Уфа» остановили переговоры о трансфере Даниила Фомина

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» и «Уфа» остановили переговоры о переходе полузащитника Даниила Фомина. На данный момент этот трансфер маловероятен.

Фомин перешёл в «Уфу» из «Краснодара» летом 2019 года. В сезоне-2019/2020 23-летний полузащитник принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. Фомин выступал за юношескую и молодёжную сборные России, а в 2019 году был внесён в расширенный состав основной национальной команды страны на матчи квалификации Евро-2020 со сборными Бельгии и Сан-Марино.

«Уфа» набрала 38 очков в 30 матчах и заняла 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Московское «Динамо» (41) — на 6-м месте. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит», в 30 матчах набравший 72 очка.