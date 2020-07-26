Жирков попал в сборную худших чемпионов АПЛ по версии The Sun
Российский полузащитник Юрий Жирков попал в символическую сборную худших чемпионов английской Премьер-лиги по версии издания The Sun.
Напомним, Жирков стал чемпионом Англии в составе лондонского «Челси» в сезоне-2009/2010. Помимо Жиркова в символическую сборную были включены Костел Пантилимон, Александр Бюттнер, ранее выступавший в составе «Динамо», Игорь Степанов, Паскаль Киган, Жозе Босингва, Джек Родуэлл, Даррон Гибсон, Хуан Куадрадо, Жереми Альядьер и Матея Кежман.
Жирков играл за «Челси» с 2009 по 2011 год. На данный момент 36-летний полузащитник выступает в составе петербургского «Зенита». В нынешнем сезоне Жирков провёл 21 матч в чемпионате России, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
- 26 июля 2020
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