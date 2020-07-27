Кьеллини – единственный игрок «Ювентуса», игравший во всех 9 подряд чемпионских сезонах

Туринский «Ювентус» за два тура до конца сезона стал победителем чемпионата Италии, обыграв в 36-м туре «Сампдорию» со счётом 2:0.

Как сообщает Opta в «Твиттере», 35-летний итальянский защитник «старой синьоры» Джорджио Кьеллини является единственным футболистом, игравшим во всех 9 подряд чемпионских сезонах «Ювентуса».

Воспитанник «Ливорно» оказался в «Ювентусе» в 2005 году, перейдя из «Фиорентины» за € 7,7 млн. С тех пор он провёл в клубе 15 лет и отыграл за «бьянконери» 510 матчей, став 9-кратным чемпионом Италии, 4-кратным обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также завоевав титул чемпиона итальянской Серии B в сезоне-2006/2007.

В текущем сезоне он провёл лишь 4 встречи за «Ювентус», отметившись одним забитым мячом.