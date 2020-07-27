Кьеллини – единственный игрок «Ювентуса», игравший во всех 9 подряд чемпионских сезонах
Туринский «Ювентус» за два тура до конца сезона стал победителем чемпионата Италии, обыграв в 36-м туре «Сампдорию» со счётом 2:0.
Как сообщает Opta в «Твиттере», 35-летний итальянский защитник «старой синьоры» Джорджио Кьеллини является единственным футболистом, игравшим во всех 9 подряд чемпионских сезонах «Ювентуса».
Воспитанник «Ливорно» оказался в «Ювентусе» в 2005 году, перейдя из «Фиорентины» за € 7,7 млн. С тех пор он провёл в клубе 15 лет и отыграл за «бьянконери» 510 матчей, став 9-кратным чемпионом Италии, 4-кратным обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также завоевав титул чемпиона итальянской Серии B в сезоне-2006/2007.
В текущем сезоне он провёл лишь 4 встречи за «Ювентус», отметившись одним забитым мячом.
Алессандро Дель Пьеро поздравил «Ювентус» с 9-м подряд чемпионством
- 27 июля 2020
-
04:47
-
04:30
-
04:12
-
03:22
-
03:12
-
02:53
-
02:29
-
02:18
-
02:00
-
01:48
-
01:25
-
00:43
-
00:43
-
00:32
-
00:25
-
00:19
-
00:06
- 26 июля 2020
-
23:53
-
23:50
-
23:31
-
23:31
-
23:25
-
23:21
-
23:00
-
22:57
-
22:43
-
22:40
-
22:32
-
22:15
-
22:10
-
22:07
-
22:05
-
21:53
-
21:53
-
21:39
Партнерский контент