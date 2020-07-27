61-летний Сарри завоевал всего лишь второй трофей в карьере

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри впервые в карьере привел команду к золотым медалям чемпионата. К тому же этот трофей стал лишь вторым для 61-летнего итальянца, который до этого победил в Лиге Европы с лондонским «Челси».
Туринский «Ювентус» за два тура до конца сезона стал победителем итальянской Серии А. В 36-м туре «Ювентус» обыграл «Сампдорию» со счётом 2:0 и набрал 83 очка. Туринцы опережают ближайшего преследователя — миланский «Интер» — на 7 очков.
«Ювентус» стал чемпионом Италии в девятый раз подряд (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020). Это 36-я победа «старой синьоры» в национальном первенстве. По количеству завоёванных «скудетто» «Ювентус» лидирует в Италии. На втором месте — «Милан» и миланский «Интер», которые по 18 раз выигрывали чемпионат Италии.
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