Роналду забил больше всех в топ-5 европейских лиг после рестарта сезона

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил гол в матче 36-го тура Серии А с «Сампдорией». Этот мяч стал для форварда 10-м после возобновления сезона в Италии.



Таким образом, португалец вышел на первое место по количеству забитых голов среди игроков топ-5 европейских чемпионатов. За ним идут форвард «Баварии» Роберт Левандовски и нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, которые отличились по 9 раз, но чемпионаты в Германии и Англии уже завершились.



«Ювентус» стал чемпионом Италии в девятый раз подряд (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020). Это 36-я победа «старой синьоры» в национальном первенстве. По количеству завоёванных «скудетто» «Ювентус» лидирует в Италии. На втором месте — «Милан» и миланский «Интер», которые по 18 раз выигрывали чемпионат Италии.

«Ювентус» выиграл чемпионат Италии в 9-й раз подряд