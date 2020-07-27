Уле-Гуннар Сульшер: все ожидали, что «Манчестер Юнайтед» финиширует шестым или седьмым

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий после выездного матча заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (2:0). Победа позволила «красным дьяволам» завершить сезон на третьем месте.

«Не думаю, что многие предполагали, что так будет. Все ожидали, что мы финишируем шестыми или седьмыми. Стало ли это мотивацией? Если меня критикуют, то это только делает меня сильнее. Пожалуйста, не хвалите меня слишком сильно, поскольку я становлюсь самодовольным. Вот такой я человек.

Верю в то, что делаю. И верю в то, что делал. У всех есть разные представления о тренерской работе, и я выполняю её по-своему. Это единственный метод, которым я могу пользоваться при работе. Наши футболисты приняли это. Не пытаюсь сказать, что я ни при чём. Я работаю и верю в то, что делаю.

Третье место — большое достижение моего штаба и игроков. Они невероятны. Перед матчем я сказал: «Без разницы, что произойдёт, этот сезон будет фантастическим». Мы выстраиваем культуру. Я очень доволен и горд их усилиями. Победить было очень тяжело морально, поскольку мы проиграли два полуфинала», — цитирует Сульшера Sky Sports.