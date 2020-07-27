Акинфеев включил Максименко в тройку лучших игроков сезона РПЛ

«Чемпионат» провёл голосование за лучшего футболиста минувшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Победителем стал нападающий «Зенита» Артём Дзюба.



Помимо журналистов, в голосовании также участвовали главные тренеры всех клубов чемпионата России и их капитаны. Всего высказались 44 человека: 12 журналистов «Чемпионата» и 32 представителя команд Премьер-Лиги. Каждый назвал трёх игроков, расставив их по местам с первого по третье, учитывая ранжировку баллов (3 – за первое место, 2 – за второе, 1 – за третье). При финальном подсчёте баллы, выставленные тренерами и капитанами, были умножены на 0,4, а журналистами – на 0,2.



Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поставил на первое место защитника «армейцев» Марио Фернандеса, на второе — одноклубника Николу Влашича, а на третье — голкипера «Спартака» Александра Максименко.



С полными итогами голосования можно ознакомиться на «Чемпионате».

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