Сестра Роналду опубликовала фото Криштиану с короной на голове

Эльма Авейру, сестра португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, поздравила брата с завоеванием титула чемпиона Италии.
«Я всегда буду гордиться тобой», — написала Эльма на своей странице в «Инстаграме», прикрепив фотографию Криштиану с короной на голове.
«Ювентус» стал чемпионом Италии в девятый раз подряд (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020). Это 36-я победа «старой синьоры» в национальном первенстве. По количеству завоёванных «скудетто» «Ювентус» лидирует в Италии. На втором месте — «Милан» и миланский «Интер», которые по 18 раз выигрывали чемпионат Италии.
35-летний Роналду в нынешнем сезоне провёл 32 матча в Серии А, забил 31 гол (12 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач.
- 27 июля 2020
-
15:45
-
15:39
-
15:38
-
15:30
-
15:29
-
15:21
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:52
-
14:46
-
14:44
-
14:29
-
14:17
-
14:01
-
13:52
-
13:45
-
13:39
-
13:29
-
13:13
-
13:06
-
12:52
-
12:34
-
12:32
-
12:27
-
12:14
-
11:56
-
11:51
-
11:25
-
11:20
-
11:16
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00