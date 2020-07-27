Сестра Роналду опубликовала фото Криштиану с короной на голове

Эльма Авейру, сестра португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, поздравила брата с завоеванием титула чемпиона Италии.

«Я всегда буду гордиться тобой», — написала Эльма на своей странице в «Инстаграме», прикрепив фотографию Криштиану с короной на голове.

«Ювентус» стал чемпионом Италии в девятый раз подряд (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020). Это 36-я победа «старой синьоры» в национальном первенстве. По количеству завоёванных «скудетто» «Ювентус» лидирует в Италии. На втором месте — «Милан» и миланский «Интер», которые по 18 раз выигрывали чемпионат Италии.

35-летний Роналду в нынешнем сезоне провёл 32 матча в Серии А, забил 31 гол (12 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач.