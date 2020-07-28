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«Вулверхэмптон» подписал вратаря «Астон Виллы»

«Вулверхэмптон» подписал вратаря «Астон Виллы»
Футбол / Англия 0

Черногорский вратарь «Астон Виллы» Матия Шаркич перешёл в «Вулверхэмптон», сообщает пресс-служба «волков».

Контракт футболиста с бирмингемским клубом истёк, поэтому он достался «Вулверхэмптону» бесплатно. Голкипер подписал с новым клубом соглашение, которое будет действовать до лета 2023 года.

Шаркич перешёл в «Астон Виллу» в 2015 году из бельгийского «Андерлехта». В первой половине минувшего сезона 23-летний вратарь выступал за «Ливингстон» на правах аренды. Голкипер принял участие в 14 матчах чемпионата Шотландии (14 — в основном составе), в которых пропустил 18 голов. В январе он вернулся в «Астон Виллу», но на поле не выходил. В ноябре 2019 года Шаркич дебютировал за сборную Черногории в товарищеском матче с командой Беларуси (2:0).

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