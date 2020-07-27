Педро объявил об уходе из «Челси»

Форвард «Челси» Педро сообщил, что встреча с «Вулверхэмптоном» (2:0) была его последним матчем за лондонцев.

«Моя последняя игра на „Стэмфорд Бридж“. Спасибо всем болельщикам за поддержку в течение этих лет, клубу — за предоставленную мне возможность играть в синей форме. Спасибо моим товарищам по команде. Вы будете в моём сердце всегда. Теперь нужно побороться за Кубок Англии! Большая синяя семья!» — написал Педро на своей странице в «Твиттере».

Педро провёл за «Челси» 205 матчей, в которых забил 43 гола и отдал 28 результативных передач.

Сообщалось, что Педро станет игроком итальянской «Ромы» на правах свободного агента. Педро подпишет с римлянами контракт сроком до 2022 года с опцией пролонгации ещё на один год. Заработная плата игрока составит € 3,5 млн.