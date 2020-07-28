Пеле поздравил Роналду и «Ювентус» с победой в Серии А

Трёхкратный чемпион мира бразилец Пеле поздравил нападающего Криштиану Роналду и его команду «Ювентус» с победой в текущем сезоне Серии А.
«Криштиану – современный спортсмен, который демонстрирует всем, что успех всегда приходит к тем, то полностью себя посвящают делу и любят то, что делают. Кроме того, я хочу отдать должное невероятным игрокам Дугласу Косте, Алексу Сандро и Данило Луису. Поздравляю «Ювентус» с победой в чемпионате Италии», — приводит слова Пеле A Bola.
«Ювентус» стал чемпионом Италии в девятый раз подряд (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020). Это 36-я победа «старой синьоры» в национальном первенстве.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 32 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 31 забитых мячей (12 — с пенальти), а также отдал 6 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
- 28 июля 2020
-
01:38
-
01:33
-
01:23
-
00:51
-
00:49
-
00:42
-
00:22
-
00:09
- 27 июля 2020
-
23:52
-
23:49
-
23:41
-
23:28
-
23:16
-
23:15
-
22:53
-
22:51
-
22:31
-
22:08
-
22:07
-
21:54
-
21:37
-
21:33
-
21:14
-
21:12
-
20:46
-
20:29
-
20:04
-
20:02
-
19:43
-
19:40
-
19:24
-
19:12
-
19:03
-
18:55
-
18:52