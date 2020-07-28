Источник: «Ливерпуль» намерен заменить Ловрена защитником «Шальке-04» Кабаком

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп нацелился на защитника «Шальке-04» Озана Кабака, который может стать заменой ушедшему в «Зенит» Деяну Ловрену, сообщает Sport Bild.



Контракт Кабака с «Шальке» рассчитан до лета 2024 года, но пункт в контракте игрока, устанавливающий сумму отступных за него на уровне € 45 млн, вступит в действие с 2021 года. Поэтому, по информации источника, сейчас «Ливерпуль» вполне может на него поторговаться.



В этом сезоне 20-летний футболист сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.

31-летнего хорватский защитник Ловрен подписал с «Зенитом» контракт сроком на три года. Деян перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В завершившемся сезоне 31-летний хорватский защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором 1 результативной передачи, а также получил 1 жёлтую карточку.