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«Зенит» подписал с Деяном Ловреном трёхлетний контракт

«Зенит» подписал с Деяном Ловреном трёхлетний контракт
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» на своём официальном сайте раскрыл подробности контракта с защитником Деяном Ловреном, перешедшим в команду из «Ливерпуля».

Контракт 31-летнего хорватского футболиста с петербургским клубом рассчитан на три года.

«Зенит» приветствует Деяна Ловрена в Петербурге и желает успехов вместе с сине-бело-голубыми!» — говорится в сообщении клуба.

В середине июля «Чемпионат» первым сообщил, что Ловрен близок к переходу в «Зенит». Сумма трансфера должна была составить € 12 млн.

Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В завершившемся сезоне 31-летний хорватский защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором 1 результативной передачи, а также получил 1 жёлтую карточку.

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