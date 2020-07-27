«Зенит» подписал с Деяном Ловреном трёхлетний контракт

«Зенит» на своём официальном сайте раскрыл подробности контракта с защитником Деяном Ловреном, перешедшим в команду из «Ливерпуля».



Контракт 31-летнего хорватского футболиста с петербургским клубом рассчитан на три года.



«Зенит» приветствует Деяна Ловрена в Петербурге и желает успехов вместе с сине-бело-голубыми!» — говорится в сообщении клуба.



В середине июля «Чемпионат» первым сообщил, что Ловрен близок к переходу в «Зенит». Сумма трансфера должна была составить € 12 млн.



Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В завершившемся сезоне 31-летний хорватский защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором 1 результативной передачи, а также получил 1 жёлтую карточку.

«Ливерпуль» объявил о переходе Деяна Ловрена в «Зенит»