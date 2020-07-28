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«Зенит» возобновил интерес к Хавьеру Пасторе

«Зенит» возобновил интерес к Хавьеру Пасторе
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе не входит в планы главного тренера команды Паулу Фонсеки и, вероятно, покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает Pagine Romaniste со ссылкой на Il Messaggero.

У аргентинца есть сразу несколько вариантов продолжения карьеры, и среди них числится «Зенит», который возобновил интерес к хавбеку. У Хавьера остаются высокие финансовые запросы, но для сине-бело-голубых они не станут проблемой. Также в услугах игрока заинтересованы сразу несколько клубов из Саудовской Аравии.

Об интересе «Зенита» к Пасторе сообщалось в феврале прошлого года. Тогда утверждалось, что футболист не хочет переезжать в Россию и желает остаться в Италии ещё на полгода.

Пасторе перешёл в «Рому» в 2018 году, а ранее защищал цвета «Пари Сен-Жермен» и «Палермо», а также выступал в Аргентине. В нынешнем сезоне 31-летний полузащитник провёл 11 матчей в Серии А и отдал 1 голевую передачу.

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