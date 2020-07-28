«Милан» намерен включить в сделку по Алексею Миранчуку защитника сборной Швейцарии

«Милан» продолжает продумывать потенциальный трансфер полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука.



Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, «россонери» намерены включить в сделку 27-летнего защитника сборной Швейцарии Рикардо Родригеса, во второй половине нынешнего сезона выступавшего на правах аренды за ПСВ. За счёт этого итальянский клуб рассчитывает снизить финансовые требования «железнодорожников».



Ранее сообщалось, что «Милан» хочет включить в сделку по Миранчуку уругвайского полузащитника Диего Лаксальта.



Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний хавбек провёл 27 матчей, забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи. С 2015 года Алексей вызывается в сборную России.

Источник: спортивный директор «Милана» ведёт переговоры по трансферу Алексея Миранчука