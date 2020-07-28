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РПЛ представила календарь на новый сезон

РПЛ представила календарь на новый сезон
Футбол / РПЛ 0

Российская Премьер-Лига на своём сайте опубликовала календарь на сезон-2020/2021.

1-й тур, 8-11 августа
«Спартак» – «Сочи»
«Тамбов» – «Ростов»
«Рубин» – «Локомотив»
«Арсенал» – «Ахмат»
«Ротор» – «Зенит»
«Уфа» – «Краснодар»
«Урал» – «Динамо»
«Химки» – ЦСКА

2-й тур, 14-17 августа
«Спартак» – «Ахмат»
«Ростов» – «Зенит»
ЦСКА – «Тамбов»
«Динамо» – «Ротор»
«Локомотив» – «Краснодар»
«Сочи» – «Химки»
«Рубин» – «Урал»
«Арсенал» – «Уфа»

По итогам минувшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги чемпионский титул достался «Зениту». В 30 турах подопечные Сергея Семака набрали 72 очка и опередили ближайшего преследователя, московский «Локомотив», на 15 очков. Тройку лидеров замкнул «Краснодар», в активе которого оказалось 52 очка.

РПЛ представила мяч на сезон-2020/2021
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