РПЛ представила календарь на новый сезон

Российская Премьер-Лига на своём сайте опубликовала календарь на сезон-2020/2021.



1-й тур, 8-11 августа

«Спартак» – «Сочи»

«Тамбов» – «Ростов»

«Рубин» – «Локомотив»

«Арсенал» – «Ахмат»

«Ротор» – «Зенит»

«Уфа» – «Краснодар»

«Урал» – «Динамо»

«Химки» – ЦСКА



2-й тур, 14-17 августа

«Спартак» – «Ахмат»

«Ростов» – «Зенит»

ЦСКА – «Тамбов»

«Динамо» – «Ротор»

«Локомотив» – «Краснодар»

«Сочи» – «Химки»

«Рубин» – «Урал»

«Арсенал» – «Уфа»



По итогам минувшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги чемпионский титул достался «Зениту». В 30 турах подопечные Сергея Семака набрали 72 очка и опередили ближайшего преследователя, московский «Локомотив», на 15 очков. Тройку лидеров замкнул «Краснодар», в активе которого оказалось 52 очка.

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