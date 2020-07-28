РПЛ представила календарь на новый сезон
Российская Премьер-Лига на своём сайте опубликовала календарь на сезон-2020/2021.
1-й тур, 8-11 августа
«Спартак» – «Сочи»
«Тамбов» – «Ростов»
«Рубин» – «Локомотив»
«Арсенал» – «Ахмат»
«Ротор» – «Зенит»
«Уфа» – «Краснодар»
«Урал» – «Динамо»
«Химки» – ЦСКА
2-й тур, 14-17 августа
«Спартак» – «Ахмат»
«Ростов» – «Зенит»
ЦСКА – «Тамбов»
«Динамо» – «Ротор»
«Локомотив» – «Краснодар»
«Сочи» – «Химки»
«Рубин» – «Урал»
«Арсенал» – «Уфа»
По итогам минувшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги чемпионский титул достался «Зениту». В 30 турах подопечные Сергея Семака набрали 72 очка и опередили ближайшего преследователя, московский «Локомотив», на 15 очков. Тройку лидеров замкнул «Краснодар», в активе которого оказалось 52 очка.
РПЛ представила мяч на сезон-2020/2021
- 28 июля 2020
-
17:33
-
17:31
-
17:13
-
17:10
-
16:57
-
16:49
-
16:34
-
16:22
-
16:09
-
15:52
-
15:43
-
15:18
-
15:10
-
15:02
-
14:21
-
14:17
-
14:12
-
14:09
-
13:46
-
13:38
-
13:30
-
13:27
-
13:13
-
13:10
-
12:52
-
12:48
-
11:52
-
11:41
-
11:31
-
11:24
-
11:23
-
11:04
-
10:51
-
10:30
-
10:08
Партнерский контент