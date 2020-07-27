РПЛ представила мяч на сезон-2020/2021

Российская Премьер-Лига на своей странице в «Инстаграме» представила официальный мяч на предстоящую кампанию. Производителем мяча выступил американский производитель спортивных товаров Nike.

Новый мяч впервые будет использован в матче за Суперкубок России — 2020 между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и московским «Локомотивом», который состоится в столице на стадионе «ВЭБ Арена» 7 августа.

Фото можно посмотреть на странице Российской Премьер-Лиги в «Инстаграме».

Чемпионом российского первенства в сезоне-2019/2020 стал «Зенит», набравший 72 очка в 30 встречах. Второе место занял «Локомотив» (57), третье — «Краснодар» (52). Сине-бело-голубые также завоевали Кубок России, обыграв в финальном матче «Химки» (1:0).