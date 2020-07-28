Финал Кубка России сезона-2020/2021 пройдёт 12 мая
Финальный матч Кубка России сезона-2020/2021 пройдёт 12 мая 2021 года, сообщается на официальном сайте Российской Премьер-Лиги.
Место проведения финальной игры пока не определено. Матчи группового этапа Кубка России пройдут 16-17 сентября, 30 сентября — 1 октября и 21-22 октября. Игры 1/8 финала турнира запланированы на 20-21 февраля 2021 года, четвертьфинальная стадия пройдёт 2-3 марта, полуфиналы — 21-22 апреля.
Напомним, обладателем Кубка России сезона-2019/2020 стал петербургский «Зенит». В финальном матче турнира сине-бело-голубые обыграли подмосковные «Химки» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий «Зенита» Артём Дзюба, реализовавший одиннадцатиметровый удар на 84-й минуте встречи.
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