«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи трансфера Джека Грилиша
Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш больше не является трансферной целью «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.
По информации источника, манкунианцы отказались от идеи приобретения 24-летнего футболиста и планируют сконцентрироваться на трансфере хавбека дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Ранее сообщалось, что немецкий клуб отказал «Манчестер Юнайтед» в трансфере Санчо за € 98 млн. Дортмундская «Боруссия» не готова продавать игрока дешевле € 120 млн.
Джек Грилиш является воспитанником «Астон Виллы» и защищает цвета английского клуба с 2013 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 38 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.
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