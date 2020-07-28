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«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи трансфера Джека Грилиша

«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи трансфера Джека Грилиша
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш больше не является трансферной целью «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

По информации источника, манкунианцы отказались от идеи приобретения 24-летнего футболиста и планируют сконцентрироваться на трансфере хавбека дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Ранее сообщалось, что немецкий клуб отказал «Манчестер Юнайтед» в трансфере Санчо за € 98 млн. Дортмундская «Боруссия» не готова продавать игрока дешевле € 120 млн.

Джек Грилиш является воспитанником «Астон Виллы» и защищает цвета английского клуба с 2013 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 38 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.

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