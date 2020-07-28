29 июля «Локомотив» обсудит возможное предложение Кокорину

Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» проявляет серьёзный интерес к нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину, который выступал за «Сочи» на правах аренды.

В московском клубе Кокорина очень хочет видеть главный тренер команды Марко Николич. 29 июля пройдёт трансферный комитет «Локомотива», на котором будет обсуждаться кандидатура Кокорина. Скорее всего, на нём же будет сформирован контракт, который будет предложен Александру.

Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно. В минувшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (10 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей (два — с пенальти), отдал одну результативную передачу и получил две жёлтые карточки. Контракт форварда с «Зенитом» действует до 31 июля 2020 года. За сборную России Кокорин сыграл 47 матчей и забил 12 голов.