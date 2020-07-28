Тимо Вернер рассказал, почему решил перейти в «Челси»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер рассказал о причинах, побудивших его согласиться на переход из «РБ Лейпциг» в лондонский клуб.



«Лэмпард был главной причиной перехода. Мы много говорили о таких вещах, как игровая схема, о том, как он хочет играть, как видит мою игру и как эта схема мне подходит. Очень приятный человек, сказал, что хочет не только видеть меня в своей команде, но и помочь мне развиваться как футболисту. Сейчас он немного лучше знает меня, между нами хорошее взаимопонимание. Счастлив быть здесь.



В АПЛ очень быстрый футбол. Особенность моей игры в том, что я очень быстрый. Считаю, это идеальное место. Другая лига, в другой стране, поэтому могу прибавить и выйти на новый уровень. Именно поэтому перешёл в АПЛ и «Челси», — приводит слова Вернера официальный сайт «Челси».

Тимо Вернер провёл первую тренировку в «Челси»