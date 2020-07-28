Футболисты «Крыльев Советов» прошли углублённый медосмотр
Сегодня, 28 июля, футболисты «Крыльев Советов» прошли углублённый медицинский осмотр перед началом сезона-2020/2021, сообщает пресс-служба самарской команды.
Обследование прошло в Москве в лечебно-реабилитационном центре Минздрава России. Все игроки «Крыльев Советов» приняли участие в осмотре.
Видео можно посмотреть на канале «Крыльев Советов» в YouTube.
Напомним, «Крылья Советов» завершили сезон-2019/2020 на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующую кампанию самарский клуб проведёт в Футбольной национальной лиге. Ранее было объявлено о назначении на пост главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина. Предыдущим тренером самарской команды был Андрей Талалаев.
- 28 июля 2020
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