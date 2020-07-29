Тренер «Крыльев» — о трансферах: сказать, что через три дня всё будет хорошо, невозможно

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал трансферные планы клуба.
«Сейчас будет идти комплектование команды – сложный многофакторный процесс. Сказать, что через три дня всё будет хорошо, к сожалению, невозможно. В первую очередь другой лимит на легионеров. Нужно решить юридические вопросы, есть контрактные обязательства, есть видение руководства, моё мнение. В целом мы обозначили руководству тех игроков, которых мы бы хотели и могли сохранить, понимая реалии ФНЛ. День за днём потихоньку будем приближать ситуацию, в которой будем знать – остались только те футболисты, которые хотят играть, хотят развиваться и побеждать в ФНЛ.
Нам надо понять, кто будет играть, кто готов оставаться, а кто, может быть, на распутье. Важно полагаться только на людей, которые будут частью предстоящего пути. В этой ситуации, конечно, есть беспокойство. Но есть и планы, как её преодолеть. Я уверен, что в том числе с помощью болельщиков, которые смогут попасть на матч, за счёт своего поля, стадиона мы получим преимущество и результат, который станет стартом нашей качественной игры в сезоне", — приводит слова тренера официальный сайт клуба.
- 29 июля 2020
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