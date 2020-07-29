«Лацио» презентовал форму на следующий сезон
«Лацио» представил комплект домашней и резервной форм на сезон-2020/2021.
Домашняя форма выполнена в голубых и белых цветах, резервный комплект — в тёмно-синим цвете. Вратарский комплект — оранжевого цвета. Техническим спонсором команды является компания Macron. Фото формы опубликовано на странице клуба в «Твиттере».
В матче 36-го тура чемпионата Италии «Верона» проиграла «Лацио» со счётом 1:5. Встреча состоялась в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди». Обслуживал матч арбитр Мануэль Вольпи, ассистировали ему судьи на линиях Филиппо Валерьяни и Мауро Галетто.
«Лацио», набрав в 36 турах 75 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. Римский клуб уже гарантировал себе попадание в Лигу чемпионов.
- 29 июля 2020
-
19:28
-
19:13
-
19:07
-
19:04
-
18:54
-
18:53
-
18:48
-
18:30
-
18:28
-
18:06
-
17:58
-
17:53
-
17:39
-
17:32
-
17:25
-
17:17
-
17:03
-
17:00
-
16:58
-
16:53
-
16:37
-
16:35
-
16:13
-
16:11
-
15:55
-
15:42
-
15:26
-
15:14
-
15:10
-
14:57
-
14:46
-
14:38
-
14:37
-
14:22
-
14:18
Партнерский контент