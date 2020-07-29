«Лацио» презентовал форму на следующий сезон

«Лацио» представил комплект домашней и резервной форм на сезон-2020/2021.



Домашняя форма выполнена в голубых и белых цветах, резервный комплект — в тёмно-синим цвете. Вратарский комплект — оранжевого цвета. Техническим спонсором команды является компания Macron. Фото формы опубликовано на странице клуба в «Твиттере».

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Верона» проиграла «Лацио» со счётом 1:5. Встреча состоялась в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди». Обслуживал матч арбитр Мануэль Вольпи, ассистировали ему судьи на линиях Филиппо Валерьяни и Мауро Галетто.

«Лацио», набрав в 36 турах 75 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. Римский клуб уже гарантировал себе попадание в Лигу чемпионов.