Златан Ибрагимович первым забил 50 голов в Серии А за «Милан» и «Интер»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович стал первым игроком, который забил 50 голов в Серии А и за «Милан», и за «Интер».

В составе «Милана» форвард забил 50-й гол в матче 37-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (4:1). За «Интер» выступал с 2006 по 2009 год и забил 57 мячей в Серии А.

Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 38-летний форвард принял участие в 17 матчах чемпионата Италии (15 — в основном составе), в которых стал автором девяти забитых мячей (два — с пенальти), отдал пять результативных передач, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с миланским клубом действует до 31 августа 2020 года.