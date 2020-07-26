Ибрагимович просит у «Милана» € 6 млн в год, клуб готов предложить € 4 млн

Агент нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича просит у руководства клуба € 6 млн в год для своего подопечного, с которым «россонери» намерены продлить соглашение. Тем не менее «Милан» не готов платить шведу более € 4 млн евро, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».



По информации источника, главный тренер «Милана» Стефано Пиоли и технический директор «россонери» Паоло Мальдини уговаривают генерального директора клуба Ивана Газидиса продлить соглашение с Ибрагимовичем, который в случае успеха в переговорах готов перевезти в Италию свою семью.

Ибрагимович вернулся в «Милан» в зимнее трансферное окно. В 16 матчах нынешнего розыгрыша Серии А 38-летний форвард забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с «Миланом» рассчитан до 31 августа 2020 года.



В ходе карьеры Златан защищал цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Всего за карьеру он провёл 759 встреч, в которых забил 464 гола и отдал 184 результативные передачи.