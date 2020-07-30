Руководству «Барселоны» может быть объявлен вотум недоверия

Группа членов «Барселоны» выступила с инициативой объявления вотума недоверия президенту Хосепу Марии Бартомеу и его совету директоров из-за недопустимого управления клубом, сообщает ESPN.

Однако перед этим инициаторам предстоит собрать подписи 15% членов клуба за 14 дней, то есть около 17 тысяч подписей. Только после этого вопрос о недоверии будет в форме референдума поставлен перед всеми членами клуба. Для того, чтобы были назначены внеочередные выборы, понадобится согласие свыше 101 тыс. голосов от 154 тыс. членов «Барселоны».



Группа инициаторов признаёт, что в нынешних обстоятельствах будет трудно осуществить переворот, но представитель группы заявил, что состояние клуба не оставило им другого выбора.

«Мы знаем, что работаем против ряда факторов», — сказал один из представителей группы. «Мы знаем, что можем не получить достаточное количество подписей, потому что болельщики не могут присутствовать, так как мы находимся в разгаре пандемии, однако выборы всё равно должны состояться в следующем году. Но мы действительно хотим двигаться вперёд, выразив этот вотумом недоверия. Это тот уровень негодования, который мы сейчас чувствуем. Руководство клуба было неприемлемым».

В последние месяцы Бартомеу и его правление подвергаются все большему давлению. Их обвинили в найме сторонней компании для дискредитации кандидатов в президенты, бывших и действующих игроков в социальных сетях в начале этого года, хотя внешний аудит оправдал их от любых нарушений.

В апреле, среди прочих причин, 6 членов совета директоров подали в отставку в знак протеста против управления клубом.