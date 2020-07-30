Видаль — о Сетьене: руководству нужно очень тщательно подумать о будущем «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль высказался о работе с главным тренером каталонцев Энрике Сетьеном.
«Люди просят выигрывать каждый матч и каждый чемпионат, но это сложно. На этот раз случилось так, что мы не справились с задачей выигрывать каждый матч. Но это футбол, и за ним стоит «Реал Мадрид», который очень силён.
То, что говорил Месси, правда. У нас было много проблем, мы теряли очки совершенно невероятным образом, как в матче с «Сельтой». Теперь мы должны объединиться.
Болельщики хотят титулов, но, когда этого не происходит, пресса начинает менять тренеров и игроков. С Сетьеном мы поработали немного, его назначили внезапно. Когда сезон закончится, руководству нужно очень тщательно подумать о будущем «Барселоны», — цитирует Видаля Winsports.
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