Песьяков: «Ростов» движется в правильном направлении

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков подвёл итоги сезона для своей команды, которая завершила его на 5-м месте в таблице РПЛ, завоевав путёвку в Лигу Европы.



«Подводя итоги сезона, можно уверенно сказать, что наша команда движется в нужном направлении как на футбольном поле, так и за его пределами, о чем говорят высокие результаты нашего любимого клуба.

Хочется поблагодарить наших болельщиков. На каждом матче и каждой тренировке мы выкладываемся на 100% ради вас. Нам важна и нужна ваша поддержка», — приводит слова Песьякова пресс-служба «Ростова» в «Твиттере».

Напомним, победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 стал петербургский «Зенит». Второе место занял московский «Локомотив», третье — «Краснодар». В первую пятёрку помимо «Ростова» вошёл московский ЦСКА. Шестое место, дающее путёвку в еврокубки, заняло московское «Динамо». Вылетели из Премьер-лиги самарские «Крылья Советов» и «Оренбург».