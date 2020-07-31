Тухель о возвращении Мбаппе к матчу ЛЧ с «Аталантой»: я всё ещё верю в чудо, но это сложно

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал вероятность возвращения в строй нападающего Килиана Мбаппе к четвертьфинальному матчу Лиги чемпионов с «Аталантой», который состоится 12 августа в Португалии.



«Я всё ещё верю в чудо, но это будет очень и очень сложно. Каждый проходящий день важен, поэтому нужно продолжать верить», — приводит слова Тухеля Sports.es.



Напомним, Мбаппе получил повреждение в финальном матче Кубка Франции с «Сент-Этьеном» (1:0). На 27-й минуте встречи защитник «Сент-Этьена» Лоик Перрен атаковал Мбаппе, после чего получил жёлтую карточку. Однако позже главный арбитр игры Амаури Делеру воспользовался VAR и принял решение удалить Перрена. Мбаппе после столкновения потребовалась помощь медперсонала. Французский форвард не смог продолжить игру, вместо него на поле вышел испанский полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия.



В ходе медицинского обследования у Мбаппе было диагностировано растяжение связок голеностопного сустава с повреждением внешней связки. Ожидается, что восстановление футболиста займёт три недели.

«ПСЖ» сообщил о результатах медобследования Килиана Мбаппе