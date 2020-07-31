«Гётеборг» завоевал Кубок Швеции, одержав волевую победу над «Мальмё»
30 июля состоялся финальный матч Кубка Швеции, в котором встречались «Мальмё» и «Гётеборг».
«Мальмё», обладавший статусом фаворита, открыл счёт на 40-й минуте усилиями нападающего Олы Тойвонена. Но за 4 минуты до конца основного времени форвард «Гётеборга» Патрик Карлссон сравнял счёт, и игра перешла в дополнительное время. На 86-й минуте матча полузащитник Александер Фарнерунд вывел «Гётеборг» вперёд и в итоге его гол оказался решающим.
Для «Гетеборга» это 8-я победа в Кубке Швеции, и он сравнялся по количеству этих трофеев с АИКом. Чаще Кубок Швеции выигрывал лишь «Мальмё» — 14 раз.
В чемпионате Швеции «Мальмё» идёт на втором месте с 22 очками, а «Гётеборг» занимает 11-ю строчку, набрав 12 очков.
- 31 июля 2020
-
03:21
-
02:52
-
02:41
-
01:36
-
01:16
-
00:54
-
00:47
-
00:39
-
00:20
-
00:19
- 30 июля 2020
-
23:58
-
23:49
-
23:43
-
23:32
-
23:19
-
23:16
-
22:59
-
22:47
-
22:25
-
22:23
-
22:11
-
22:07
-
21:41
-
21:40
-
21:36
-
21:28
-
21:27
-
20:59
-
20:56
-
20:39
-
20:24
-
20:15
-
20:02
-
20:02
-
19:50
Партнерский контент