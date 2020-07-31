«Гётеборг» завоевал Кубок Швеции, одержав волевую победу над «Мальмё»

30 июля состоялся финальный матч Кубка Швеции, в котором встречались «Мальмё» и «Гётеборг».



«Мальмё», обладавший статусом фаворита, открыл счёт на 40-й минуте усилиями нападающего Олы Тойвонена. Но за 4 минуты до конца основного времени форвард «Гётеборга» Патрик Карлссон сравнял счёт, и игра перешла в дополнительное время. На 86-й минуте матча полузащитник Александер Фарнерунд вывел «Гётеборг» вперёд и в итоге его гол оказался решающим.



Для «Гетеборга» это 8-я победа в Кубке Швеции, и он сравнялся по количеству этих трофеев с АИКом. Чаще Кубок Швеции выигрывал лишь «Мальмё» — 14 раз.

В чемпионате Швеции «Мальмё» идёт на втором месте с 22 очками, а «Гётеборг» занимает 11-ю строчку, набрав 12 очков.