Кокорин — о пересмотре дела: если адвокат говорит, что шансы хорошие, то я ему доверяю

Нападающий Александр Кокорин высказался о предстоящем судебном заседании, на котором будет пересмотрен приговор, вынесенный ему и полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву.



«Мы надеемся на положительный исход. Если адвокат говорит, что шансы хорошие, то я ему доверяю. Компенсация? Сейчас мы просто хотим добиться результата», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Кокорин и Мамаев были признаны виновными в деле о двух драках в Москве, случившихся осенью 2018 года. Футболисты поначалу были помещены под стражу, а впоследствии отправились в колонию. Осенью 2019 года игроки вышли на свободу. Павел, с которым расторг контракт «Краснодар», перебрался в «Ростов», а Александр вернулся в «Зенит», откуда затем отправился в аренду в «Сочи».