Газизов — о Кокорине: уверен, Саша сделает правильный выбор

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном подписании контракта с форвардом Александром Кокориным.

«Насколько знаю, завтра у Кокорина последний день действующего контракта. Значит, скоро будет новый. Уверен, Саша сделает правильный выбор», — приводит слова Газизова инсайдер Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.

Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно. В минувшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (10 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей (два — с пенальти), отдал одну результативную передачу и получил две жёлтые карточки.

Контракт форварда с «Зенитом» действует до 31 июля 2020 года. За сборную России Кокорин сыграл 47 матчей и забил 12 голов.