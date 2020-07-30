Газизов — о Кокорине: уверен, Саша сделает правильный выбор

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном подписании контракта с форвардом Александром Кокориным.
«Насколько знаю, завтра у Кокорина последний день действующего контракта. Значит, скоро будет новый. Уверен, Саша сделает правильный выбор», — приводит слова Газизова инсайдер Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.
Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно. В минувшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (10 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей (два — с пенальти), отдал одну результативную передачу и получил две жёлтые карточки.
Контракт форварда с «Зенитом» действует до 31 июля 2020 года. За сборную России Кокорин сыграл 47 матчей и забил 12 голов.
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