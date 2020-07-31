Президент «Ростова» Арутюнянц отреагировал на слухи о своём уходе из клуба

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам клуба перед началом нового сезона.
«Мы не будем объявлять задачи каждый год, они у нас должны быть неизменные. Задача – регулярно бороться за высокие места в РПЛ, позволяющие выступать в европейских турнирах. Мы постоянно должны выступать на хорошем уровне и показывать достойную игру. Это один из аспектов успеха. По поводу Кубка: стать обладателем Кубка – задача и мечта любого футбольного клуба.
Трансферная политика нашего клуба должна быть последовательной и системной. Я считаю, главное – сбалансированный состав, также нам нужно создать глубину состава. Мы готовы расстаться с игроком в том случае, если он сам изъявит желание покинуть клуб и мы получим достойное предложение. При этом мы должны понимать, кем мы его заменим. Если игрок перестал соответствовать нашим критериям, тогда мы тоже готовы расстаться.
Что касается слухов про уходы — журналисты всегда что-то пишут. Это их работа. Для нас важны только интересы команды. Наша задача — чтобы в команде была хорошая атмосфера. Мы точно знаем, чего хотим, у нас есть цель, стратегия и план развития. Мы двигаемся шаг за шагом. Я очень хорошо знаю, какую команду и какой клуб мы хотим видеть», — приводит слова президента клуба официальный сайт «Ростова».
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