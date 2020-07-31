Агент Бекао: от ЦСКА предложений не было

Представляющий интересы защитника «Удинезе» Родриго Бекао агент Фернандо Тершейро прокомментировал слухи о возможном возвращении игрока в ЦСКА.
«Может ли Бекао вернуться в ЦСКА? Нет. Под этими слухами ничего конкретного. Родриго хорошо себя проявляет, к нему есть интерес больших итальянских клубов. Если «Удинезе» получит хорошее предложение, то всё возможно. Но от ЦСКА не было конкретного предложения», — сказал агент в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, Бекао перешёл в «Удинезе» из ЦСКА год назад. В стан «армейцев» бразилец перебрался на правах аренды из «Байи» в 2018 году, а по истечении договора в 2019 году не стал подписывать полноценный контракт и ушёл в итальянский клуб. Впоследствии генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как игрок обманул «армейцев».
В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 29 матчах итальянской Серии А, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. «Удинезе» за тур до конца занимает 14-е место в турнирной таблице первенства.
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15:16Агент Бекао: от ЦСКА предложений не было Эксклюзив
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