Агент Бекао: от ЦСКА предложений не было

Представляющий интересы защитника «Удинезе» Родриго Бекао агент Фернандо Тершейро прокомментировал слухи о возможном возвращении игрока в ЦСКА.

«Может ли Бекао вернуться в ЦСКА? Нет. Под этими слухами ничего конкретного. Родриго хорошо себя проявляет, к нему есть интерес больших итальянских клубов. Если «Удинезе» получит хорошее предложение, то всё возможно. Но от ЦСКА не было конкретного предложения», — сказал агент в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Бекао перешёл в «Удинезе» из ЦСКА год назад. В стан «армейцев» бразилец перебрался на правах аренды из «Байи» в 2018 году, а по истечении договора в 2019 году не стал подписывать полноценный контракт и ушёл в итальянский клуб. Впоследствии генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как игрок обманул «армейцев».



В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 29 матчах итальянской Серии А, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. «Удинезе» за тур до конца занимает 14-е место в турнирной таблице первенства.