«По всем скучал, было два разговора с Николичем». Смолов — о возвращении в «Локомотив»

Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов поделился эмоциями от возвращения в московский клуб после аренды.
«Конечно, следил за матчами „Локомотива“ в Испании. Не посмотрел только матч с «Уралом». Иногда получалось не полностью из-за графика. Перед матчем «Сельты» за 10 минут до выхода в раздевалке смотрел игру с ЦСКА на телефоне. Был в курсе всего, следил за параллельными результатами – как «Краснодар» играл с «Динамо» и так далее. Главное, что удалось занять второе место. Осенью мы растеряли много очков и отпустили «Зенит». Слава богу, что попали в Лигу чемпионов.
По всем скучал, постоянно переписывался с братьями, Рифатом, Барой, Гилей. Сегодня уже неплохо пошутили. Думаю, ребята не против, что я вернулся. Хотя бы шутить кто-то будет.
Было два разговора с Николичем. Первый — когда закончился чемпионат, на выходных по телефону. Второй – перед тренировкой. Обсудили требования, как он видит игру и что хотел бы от меня на поле. Я буду стараться по максимуму принести пользу и готов к работе", — приводит слова игрока пресс-служба клуба.
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