«Согласен со Златаном». Ибрагимович прокомментировал свою цитату об игре до 50 лет

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вспомнил свои прошлогодние слова о том, что он может играть до 50 лет.

«Согласен со Златаном», — написал Ибрагимович на своей странице в «Инстаграме» и приложил снимок своего лица, искусственно состаренного в фоторедакторе.

В ноябре прошлого года Ибрагимович рассказал об отношении к «Милану» и дал понять, что пока далёк от завершения карьеры футболиста. «Если есть проект, который будет меня стимулировать, я смог бы играть на этом уровне до 50 лет», — сказал форвард.



Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 38-летний форвард принял участие в 17 матчах чемпионата Италии (15 — в основном составе), в которых стал автором девяти забитых мячей (два — с пенальти), отдал пять результативных передач, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с миланским клубом действует до 31 августа 2020 года.